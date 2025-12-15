Недовіра до Трампа і протести проти умов миру – головне про настрої українців

Серед українців різко впала довіра до Сполучених Штатів, але посилилася довіра до Європи. І це не всі висновки щодо настроїв українського суспільства, які можна зробити за результатами опитування дослідницької агенції Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа".

Опитування, яке проводили у період з 5 по 26 листопада 2025 року, також свідчить, що українці розуміють важливість євроінтеграції для внутрішніх змін в країні і готові витримати можливі негативні економічні наслідки підготовки до членства в ЄС.

А ще фіксується недовіра до мирних ініціатив. Серед найбільш неприйнятних поступок – скорочення чисельності ЗСУ, юридичне визнання окупованих територій російськими, надання державного статусу російській мові.

Про ключові висновки цього важливого дослідження читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Є гірше і за Трампа. Як змінилася довіра українців до світових лідерів та що з ЄС і НАТО. Далі – стислий її виклад.

Ключова зміна за рік – дедалі критичніше ставлення до Сполучених Штатів та їхньої підтримки.

Причини таких змін лежать на поверхні – це і зупинка військової допомоги Україні Сполученими Штатами, і просування "мирних ініціатив", що більш схожі на перелік вимог Кремля.

Зараз не довіряють Дональду Трампу 72,7% українців. Таким чином, президент США став одним з антилідерів рейтингу довіри українців

Гірші показники – лише у лідера КНР Сі Цзіньпіна, угорського прем’єра Віктора Орбана і звичайно – у лідерів РФ і Білорусі Владіміра Путіна та Александра Лукашенка.

А беззаперечний лідер зростання симпатій українців – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Падіння довіри до США, а також заяви Дональда Трампа про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, потягнули вниз і довіру до Альянсу (з 64,4% до 53,7% – за рік).

Попри це, НАТО все одно вбачають критично важливою складовою нашого західного курсу. Тож падіння довіри до Альянсу не вплинуло на підтримку членства в ньому (71,3%).

Українці вважають "ядерну парасольку" (бажано – власну) найбільш надійною гарантією безпеки.

Готовність європейських лідерів продовжувати підтримку України навіть попри "розворот" США очікувано привела до зростання довіри як до ЄС в цілому, так і до її ключових політиків.

В цілому за рік довіра до ЄС зросла з 69,2% до 72,1%.

Звичайно, і щодо Європи є розуміння, що військова допомога звідти є недостатньою.

Натомість членство України в ЄС підтримують 85,5% українців.

З неприємного – з 13% до 15,2% зросла кількість тих, хто вважає, що Україна ніколи не стане членом ЄС.

При цьому підтримка євроінтеграції означає й готовність до певних жертв.

67,5% українців стверджують, що навіть якщо процес євроінтеграції буде супроводжуватися зростанням цін та додатковими адміністративними процедурами, то це не вплине на їхню підтримку європейського курсу.

Питання, яке єднає українців ще краще, аніж підтримка вступу до ЄС – недовіра до Росії.

51,4% українців навіть заявили, що братимуть участь у протестних акціях у разі "неприйнятних" компромісів з боку України.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Є гірше і за Трампа. Як змінилася довіра українців до світових лідерів та що з ЄС і НАТО.