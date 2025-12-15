Недоверие к Трампу и протесты против условий мира – главное о настроениях украинцев

Среди украинцев резко упало доверие к Соединенным Штатам, но усилилось доверие к Европе. И это не все выводы о настроениях украинского общества, которые можно сделать по результатам опроса исследовательского агентства Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа".

Опрос, который проводился в период с 5 по 26 ноября 2025 года, также свидетельствует, что украинцы понимают важность евроинтеграции для внутренних изменений в стране и готовы выдержать возможные негативные экономические последствия подготовки к членству в ЕС.

А еще фиксируется недоверие к мирным инициативам. Среди наиболее неприемлемых уступок – сокращение численности ВСУ, юридическое признание оккупированных территорий российскими, предоставление государственного статуса русскому языку.

О ключевых выводах этого важного исследования читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Есть и хуже Трампа. Как изменилось доверие украинцев к мировым лидерам и что с ЕС и НАТО. Далее – краткое изложение.

Ключевое изменение за год – все более критическое отношение к Соединенным Штатам и их поддержке.

Причины таких изменений лежат на поверхности – это и остановка военной помощи Украине Соединенными Штатами, и продвижение "мирных инициатив", которые больше похожи на перечень требований Кремля.

Сейчас Дональду Трампу не доверяют 72,7% украинцев. Таким образом, президент США стал одним из антилидеров рейтинга доверия украинцев

Худшие показатели – только у лидера КНР Си Цзиньпина, венгерского премьера Виктора Орбана и, конечно, у лидеров РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

А бесспорный лидер роста симпатий украинцев – канцлер Германии Фридрих Мерц.

Падение доверия к США, а также заявления Дональда Трампа о том, что Украина никогда не станет членом НАТО, потянули вниз и доверие к Альянсу (с 64,4% до 53,7% – за год).

Несмотря на это, НАТО все равно считается критически важной составляющей нашего западного курса. Поэтому падение доверия к Альянсу не повлияло на поддержку членства в нем (71,3%).

Украинцы считают "ядерный зонтик" (желательно – собственный) наиболее надежной гарантией безопасности.

Готовность европейских лидеров продолжать поддержку Украины даже несмотря на "разворот" США ожидаемо привела к росту доверия как к ЕС в целом, так и к ее ключевым политикам.

В целом за год доверие к ЕС выросло с 69,2% до 72,1%.

Конечно, и в отношении Европы есть понимание, что военная помощь оттуда недостаточна.

Зато членство Украины в ЕС поддерживают 85,5% украинцев.

Из неприятного – с 13% до 15,2% выросло количество тех, кто считает, что Украина никогда не станет членом ЕС.

При этом поддержка евроинтеграции означает и готовность к определенным жертвам.

67,5% украинцев утверждают, что даже если процесс евроинтеграции будет сопровождаться ростом цен и дополнительными административными процедурами, то это не повлияет на их поддержку европейского курса.

Вопрос, который объединяет украинцев еще лучше, чем поддержка вступления в ЕС, – недоверие к России.

51,4% украинцев даже заявили, что будут участвовать в протестных акциях в случае "неприемлемых" компромиссов со стороны Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Есть и хуже Трампа. Как изменилось доверие украинцев к мировым лидерам и что с ЕС и НАТО.