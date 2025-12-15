Німеччина створює новий інструмент для стимулювання інвестицій в Україну

Німецький уряд планує стимулювати інвестиції німецьких компаній в Україну за допомогою нового інструменту фінансування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Початковий обсяг нового інструменту складе 45 мільйонів євро, а адмініструватиме його державний банк розвитку KfW, повідомила журналістам у Берліні в понеділок федеральний міністр економіки Катеріна Райхе.

Водночас вона наголосила на тому, що будуть необхідні значні інвестиції з боку приватного сектора. Але зацікавлені компанії з усіх секторів зможуть отримати субсидовані кредити для проєктів в Україні. Мета полягає в тому, щоб зменшити ризики на нестабільних ринках.

Нова програма "UkraineConnect" покликана доповнити існуючу економічну допомогу, таку як державні інвестиції та експортні кредитні гарантії, а також допомогу в енергетичному секторі.

На початку грудня Міністерство економіки оголосило, що надасть Україні додаткові 100 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої під час війни, на додаток до 60 мільйонів євро, вже оголошених на цей рік. Німеччина є найбільшим донором фонду енергетичної допомоги.