Германия создает новый инструмент для стимулирования инвестиций в Украину

Немецкое правительство планирует стимулировать инвестиции немецких компаний в Украину с помощью нового инструмента финансирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Начальный объем нового инструмента составит 45 миллионов евро, а администрировать его будет государственный банк развития KfW, сообщила журналистам в Берлине в понедельник федеральный министр экономики Катерина Райхе.

В то же время она отметила, что будут необходимы значительные инвестиции со стороны частного сектора. Но заинтересованные компании из всех секторов смогут получить субсидированные кредиты для проектов в Украине. Цель состоит в том, чтобы уменьшить риски на нестабильных рынках.

Новая программа "UkraineConnect" призвана дополнить существующую экономическую помощь, такую как государственные инвестиции и экспортные кредитные гарантии, а также помощь в энергетическом секторе.

В начале декабря Министерство экономики объявило, что предоставит Украине дополнительные 100 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной во время войны, в дополнение к 60 миллионам евро, уже объявленных на этот год. Германия является крупнейшим донором фонда энергетической помощи.