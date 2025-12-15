Каллас: Донбас – не кінцева мета Путіна

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас переконана, що правитель Росії Владімір Путін не зупиниться, якщо отримає весь Донбас.

Про це, як пише "Європейська правда", Каллас сказала на пресконференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 грудня.

Каллас заявила, що територіальні поступки Росії лише посилять бажання Путіна захопити більше територій.

"Ми всі знаємо, що Донбас – це не кінцева мета Путіна. Якщо він його отримає, то захоче більше. Поступки має робити агресор, а не жертва. Між двома сторонами нема моральної рівності", – заявила Кая Каллас.

Дипломатка наголосила, що будь-яка мирна угода має включати сильні гарантії безпеки для України, які б зупинили Росію від намірів напасти знову.

"Будь-який мир потребує сильних гарантій безпеки. А оскільки на Україну тиснуть, щоб вона відмовилась від НАТО, це буде єдиною сильною картою, щоб зупинити Росію від повторного вторгнення", – додала Каллас.

Агентство AFP раніше повідомило, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Після цього заступник глави МЗС Сергій Кислиця закликав не вірити анонімним джерелам щодо позиції США на переговорах.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.