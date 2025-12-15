Кислиця закликав не вірити анонімним джерелам щодо позиції США на переговорах

У Міністерстві закордонних справ наголосили на необхідності правильно інтерпретувати підхід американської команди до переговорів щодо війни РФ проти України і застерегли від довіри до даних від анонімних джерел.

Про це у своєму Х написав перший заступник глави українського МЗС Сергій Кислиця, повідомляє "Європейська правда".

Кислиця наголосив на важливості зберегти активну участь американської сторони у мирному процесі та намагатися "визначити кроки, які можуть привести до справедливого і стійкого закінчення війни".

"Несправедливо неправильно інтерпретувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси в досягнення миру. Кожна команда уважно вислуховує одна одну", – підкреслив він.

Кислиця зазначив, що "позиція України дуже чітка", а також додав, що "анонімні джерела неправі", не уточнивши при цьому, що він має на увазі.

Вочевидь, коментар заступника міністра стосувався інформації агентства AFP, яке раніше повідомило, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Як стало відомо в понеділок у другій половині дня, переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану" вже завершилися.

Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом.

Попередні переговори між делегаціями України і США за участю Зеленського відбулися 14 грудня.