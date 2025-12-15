Каллас: Донбасс – не конечная цель Путина

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас убеждена, что правитель России Владимир Путин не остановится, если получит весь Донбасс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Каллас сказала на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 декабря.

Каллас заявила, что территориальные уступки России только усилят желание Путина захватить больше территорий.

"Мы все знаем, что Донбасс – это не конечная цель Путина. Если он его получит, то захочет больше. Уступки должен делать агрессор, а не жертва. Между двумя сторонами нет морального равенства", – заявила Кая Каллас.

Дипломат подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать сильные гарантии безопасности для Украины, которые бы остановили Россию от намерений напасть снова.

"Любой мир требует сильных гарантий безопасности. А поскольку на Украину давят, чтобы она отказалась от НАТО, это будет единственной сильной картой, чтобы остановить Россию от повторного вторжения", – добавила Каллас.

Агентство AFP ранее сообщило, что во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.