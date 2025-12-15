Спецслужби Латвії застерегли від поїздок до РФ та Білорусі на різдвяні свята

Служба безпеки Латвії (СДБ) рекомендує жителям Латвії в майбутні різдвяні та новорічні свята не їхати до Росії або Білорусі, попереджаючи про високі ризики розвідки, вербування та провокацій на територіях цих країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Спецслужба вказує, що латвійські відомства та установи мають обмежені можливості надати допомогу своїм громадянам, які опинилися в скрутному становищі в Росії або Білорусі.

Служба державної безпеки встановила, що спецслужби Росії та Білорусі агресивно використовують можливість допитувати та вербувати іноземців на своїй території, де вони користуються широкою свободою дій.

Повідомляється, що співробітники спецслужб цих країн на своїй території, не вагаючись, застосовують агресивні та протизаконні методи, щоб примусити до співпраці.

Якщо все ж таки з якихось причин необхідно відправитися до Росії або Білорусі, латвійська спецслужба рекомендує не брати з собою свій мобільний телефон, особливо якщо в ньому міститься робоча або важлива інформація.

СДБ попереджає, що виявлення потенційних цілей для вербування відбувається вже на пунктах прикордонного контролю, де представники спецслужб можуть видавати себе за прикордонників або використовувати інші прикриття – як правоохоронних органів, так і будь-яких інших установ Росії або Білорусі.

Крім того, важливу для них інформацію представники спецслужб Росії та Білорусі можуть отримати навіть під час простої бесіди.

Нещодавно Служба держбезпеки Латвії затримала жінку, яка, як стверджується, переказала кошти на підтримку російської окупаційної армії.

Крім того, в Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.