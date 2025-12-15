Спецслужбы Латвии предостерегли от поездок в РФ и Беларусь на рождественские праздники

Служба безопасности Латвии (СГБ) рекомендует жителям Латвии в предстоящие рождественские и новогодние праздники не ехать в Россию или Беларусь, предупреждая о высоких рисках разведки, вербовки и провокаций на территориях этих стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Спецслужба указывает, что латвийские ведомства и учреждения имеют ограниченные возможности оказать помощь своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в России или Беларуси.

Служба государственной безопасности установила, что спецслужбы России и Беларуси агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они пользуются широкой свободой действий.

Сообщается, что сотрудники спецслужб этих стран на своей территории, не колеблясь, применяют агрессивные и противозаконные методы, чтобы принудить к сотрудничеству.

Если все же по каким-то причинам необходимо отправиться в Россию или Беларусь, латвийская спецслужба рекомендует не брать с собой свой мобильный телефон, особенно если в нем содержится рабочая или важная информация.

СГБ предупреждает, что выявление потенциальных целей для вербовки происходит уже на пунктах пограничного контроля, где представители спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать другие прикрытия – как правоохранительных органов, так и любых других учреждений России или Беларуси.

Кроме того, важную для них информацию представители спецслужб России и Беларуси могут получить даже во время простой беседы.

Недавно Служба госбезопасности Латвии задержала женщину, которая, как утверждается, перевела средства в поддержку российской оккупационной армии.

Кроме того, в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, который собирал информацию для российской военной разведки.