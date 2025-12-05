Спецслужби Латвії затримали проросійську активістку, яка фінансувала армію РФ
Служба держбезпеки Латвії затримала жінку, яка, як стверджується, переказала кошти на підтримку російської окупаційної армії.
Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".
Згідно з інформацією латвійської спецслужби, 25 листопада служба порушила кримінальну справу проти жінки за "підозрою у фінансуванні збройного конфлікту, що відбувається за межами території Латвії".
За даними спецслужб, жінка відгукнулася на пропозицію контактної особи в Росії з проханням надати фінансові ресурси російській армії у війні проти України для закупівлі радіоелектронної техніки. Також з'ясувалося, що кошти були переказані особам в Росії.
2 грудня СДБ провела кримінально-процесуальні дії на двох об'єктах у Резекне і Прейльському краї, пов'язаних з цією особою. Зміст носіїв інформації, вилучених під час обшуків, наразі розслідується.
В інтересах розслідування більш докладних коментарів Служба держбезпеки по цій справі не надає.
Місцеві ЗМІ повідомили, що йдеться про Поліну Камлєву – членкиню партії "Русский союз Латвии". Вона була затримана 2 грудня і наразі перебуває під вартою з метою безпеки.
Нещодавно у Франції правоохоронці в рамках розслідування діяльності французько-російської асоціації заарештували трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії та сприянні її військовій пропаганді.
А у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.