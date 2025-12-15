ЗМІ: під час візиту Зеленського до Бундестагу там спостерігались перебої з інтернетом

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до німецького Бундестагу кілька парламентських груп та депутатів зазнали перебоїв з інтернетом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Співробітники і депутати німецького парламенту спостерігали труднощі з електронною поштою та доступом до інтернету.

Адміністрація Бундестагу підтвердила цей інцидент газеті Bild.

"Приблизно з 14:30 ми маємо серйозний збій, який досі триває", – заявили вони.

Причина перебоїв поки що невідома.

Повідомлялося також, що міністри закордонних справ Європейського Союзу, які зібралися на засідання Ради ЄС у Брюсселі 15 грудня, не змогли провести онлайн-розмову зі спецпредставниками президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером через технічні проблеми.

У п’ятницю, 12 грудня, речник МЗС Німеччини повідомив, що країна встановила причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератаки перед федеральними виборами, що відбулись у лютому 2025 року; у зв’язку з цим викликали на розмову посла РФ.

Раніше стало відомо, що з огляду на зростання загрози гібридних атак, особливо з боку Росії, Федеральне відомство з захисту конституції Німеччини (BfV) домагається розширення повноважень.