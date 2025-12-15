Розмова голів МЗС ЄС з Віткоффом та Кушнером була зірвана через техпроблеми

Міністри закордонних справ Європейського Союзу, які зібралися на засідання Ради ЄС у Брюсселі 15 грудня, не змогли провести онлайн-розмову зі спецпредставниками президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером через технічні проблеми.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас.

Каллас розповіла, що виступ Віткоффа та Кушнера на Раді ЄС 15 грудня не відбувся через технічні перешкоди.

"Я не маю багато чого повідомити за підсумками обговорень зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, оскільки не знаю, чи це була кібератака, але технічні засоби точно спрацювали некоректно", – розповіла Каллас після завершення Ради ЄС у закордонних справах.

Вона додала, що, внаслідок цього, не можна сказати, що "вони провели обговорення".

Як повідомляла "Європейська правда", спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планували поспілкуватися з учасниками Ради ЄС у закордонних справах, яка відбулася у Брюсселі 15 грудня, за відеозв'язком.

Нагадаємо, агентство AFP раніше повідомило, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Після цього заступник глави МЗС Сергій Кислиця закликав не вірити анонімним джерелам щодо позиції США на переговорах.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.