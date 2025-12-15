СМИ: во время визита Зеленского в Бундестаг там наблюдались перебои с интернетом

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в немецкий Бундестаг несколько парламентских групп и депутатов испытали перебои с интернетом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Сотрудники и депутаты немецкого парламента наблюдали трудности с электронной почтой и доступом к интернету.

Администрация Бундестага подтвердила этот инцидент газете Bild.

"Примерно с 14:30 мы имеем серьезный сбой, который до сих пор продолжается", – заявили они.

Причина перебоев пока неизвестна.

Сообщалось также, что министры иностранных дел Европейского Союза, которые собрались на заседание Совета ЕС в Брюсселе 15 декабря, не смогли провести онлайн-разговор со спецпредставителями президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером из-за технических проблем.

В пятницу, 12 декабря, представитель МИД Германии сообщил, что страна установила причастность России к масштабной кампании дезинформации и кибератаки перед федеральными выборами, которые состоялись в феврале 2025 года; в связи с этим вызвали на разговор посла РФ.

Ранее стало известно, что учитывая рост угрозы гибридных атак, особенно со стороны России, Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) добивается расширения полномочий.