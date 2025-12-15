Укр Рус Eng

СМИ: во время визита Зеленского в Бундестаг там наблюдались перебои с интернетом

Новости — Понедельник, 15 декабря 2025, 18:18 — Иванна Костина

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в немецкий Бундестаг несколько парламентских групп и депутатов испытали перебои с интернетом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Сотрудники и депутаты немецкого парламента наблюдали трудности с электронной почтой и доступом к интернету.

Администрация Бундестага подтвердила этот инцидент газете Bild.

"Примерно с 14:30 мы имеем серьезный сбой, который до сих пор продолжается", – заявили они.

Причина перебоев пока неизвестна.

Сообщалось также, что министры иностранных дел Европейского Союза, которые собрались на заседание Совета ЕС в Брюсселе 15 декабря, не смогли провести онлайн-разговор со спецпредставителями президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером из-за технических проблем.

В пятницу, 12 декабря, представитель МИД Германии сообщил, что страна установила причастность России к масштабной кампании дезинформации и кибератаки перед федеральными выборами, которые состоялись в феврале 2025 года; в связи с этим вызвали на разговор посла РФ.

Ранее стало известно, что учитывая рост угрозы гибридных атак, особенно со стороны России, Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) добивается расширения полномочий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Германия
Реклама: