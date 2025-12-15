Сибіга на Раді ЄС закликав до нових санкцій і використання росактивів на користь України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС у понеділок закликав до додаткових санкцій проти Росії та рішення дозволити повне використання заморожених російських активів на користь України.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у мережі X.

Сибіга повідомив, що поділився з колегами з ЄС деталями переговорів між українською та американською делегаціями в Берліні та поінформував про ситуацію на полі бою.

За його словами, рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів сприяють мирним зусиллям.

"Росія залишається екзистенційною загрозою для всієї Європи та трансатлантичного регіону. Колективні дії проти її військової машини зміцнюють безпеку та довгостроковий мир для всіх нас", – написав міністр.

Сибіга повідомив, що на засіданні Ради ЄС наголосив на важливості "ясності та визначеності" щодо надійних гарантій безпеки для України та їхнього юридично обов'язкового характеру, а також закликав ЄС до нових кроків для зміцнення обороноздатності ЗСУ.

"Важливо зараз ухвалювати рішення щодо зміцнення української армії та оборонної промисловості – обидва є критично важливими елементами будь-яких гарантій безпеки", – заявив Сибіга.

Як повідомляла "Європейська правда", 15 грудня на засіданні Ради ЄС ухвалили рішення про нові санкції проти "тіньового флоту" Росії.

Цього ж дня Європейський Союз розширив рамки санкційного режиму проти Білорусі, щоб він охоплював також гібридні недружні дії Білорусі проти її європейських сусідів.

Окрім цього, Рада ЄС ввела обмежувальні заходи щодо ще 12 осіб та двох організацій через подальші гібридні дії Росії, включно з маніпулюванням іноземною інформацією та кібератаками проти ЄС, його держав-членів та партнерів.