Сибига на Совете ЕС призвал к новым санкциям и использованию россанов в пользу Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС в понедельник призвал к дополнительным санкциям против России и решению разрешить полное использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в сети X.

Сибига сообщил, что поделился с коллегами из ЕС деталями переговоров между украинской и американской делегациями в Берлине и проинформировал о ситуации на поле боя.

По его словам, решение об усилении санкционного давления на Россию и использовании замороженных российских активов способствуют мирным усилиям.

"Россия остается экзистенциальной угрозой для всей Европы и трансатлантического региона. Коллективные действия против ее военной машины укрепляют безопасность и долгосрочный мир для всех нас", – написал министр.

Сибига сообщил, что на заседании Совета ЕС подчеркнул важность "ясности и определенности" в отношении надежных гарантий безопасности для Украины и их юридически обязательного характера, а также призвал ЕС к новым шагам для укрепления обороноспособности ВСУ.

"Важно сейчас принимать решения по укреплению украинской армии и оборонной промышленности – оба являются критически важными элементами любых гарантий безопасности", – заявил Сибига.

Как сообщала "Европейская правда", 15 декабря на заседании Совета ЕС приняли решение о новых санкциях против "теневого флота" России.

В этот же день Европейский Союз расширил рамки санкционного режима против Беларуси, чтобы он охватывал также гибридные недружественные действия Беларуси против ее европейских соседей.

Кроме того, Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 12 человек и двух организаций из-за дальнейших гибридных действий России, включая манипулирование иностранной информацией и кибератаки против ЕС, его государств-членов и партнеров.