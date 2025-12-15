СМИ: в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ

Анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

Заявление неназванного чиновника США приводит Sky News, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника телеканала, ключевой темой американо-украинских переговоров в Берлине были гарантии безопасности.

Он сообщил, что был достигнут прогресс в отношении гарантий безопасности Украины на основе статьи 5 НАТО, но предупредил, что эти гарантии не будут действовать вечно.

Собеседник добавил, что президент США Дональд Трамп убежден, что сможет убедить Россию принять решение о предоставлении Украине гарантий, аналогичных статье 5 НАТО. Это касается принципа НАТО, согласно которому нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.

Американский чиновник добавил, что после последних переговоров произошли сдвиги в урегулировании вопросов между Россией и Украиной, и были проведены более глубокие дискуссии по поводу территорий.

Он добавил, что Россия будет открыта для вступления Украины в Европейский Союз, и что США считают, что Россия примет гарантии, предусмотренные в соглашении.

Чиновник также рассказал, что переговоры были очень позитивными и позволили достичь консенсуса по ряду вопросов.

Он добавил, что некоторые вопросы еще остаются открытыми, но Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом.

Чиновник отметил, что европейские представители продемонстрировали отличные результаты, и выразил надежду на установление пути к миру.

Агентство AFP ранее сообщило, что во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.