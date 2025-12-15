Укр Рус Eng

Мерц: можливо, вперше з 24 лютого 2022 року перемир'я стає мислимим

Новини — Понеділок, 15 грудня 2025, 19:28 — Іванна Костіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після останніх переговорів у Берліні заявив про реальний шанс на досягнення перемир'я у війні РФ проти України.

Про це він сказав під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".

Мерц заявив, що можливо вперше з часу повномасштабного російського вторгнення з'явився реальний шанс на мир – канцлер вжив слово Waffenstillstand, яке можна перекласти як припинення вогню чи перемир’я.

"Шлях до миру ми будемо йти разом з вами, з українцями, з європейськими сусідами, а також з США. Думаю на цьому шляху ми сьогодні зробили хороший крок і зробимо наступний", – зазначив він.

За його словами, Росія грає на час і ставить максимальні вимоги, одночасно продовжуючи свою загарбницьку війну.

"Це не зіб’є нас з нашого шляху, ми переслідуємо 5 цілей, про які ми, українці, європейці та американці, домовилися між собою", – заявив він.

По-перше, за словами Мерца, йдеться про прагнення до перемир’я, яке зберігає суверенність української держави.

"Друге, це перемир’я повинне буде забезпечене правовими та матеріальними безпековими гарантіями з боку США та європейців", – сказав він. За словами Мерца, те, що США запропонували юридичні гарантії заслуговує великої уваги. "Це є дійсний прогрес, який я дуже вітаю", – сказав він.

"Третє – перемир’я ми розробляємо разом, українці, європейці та американці – це так було вчора і це наше взаємне розуміння, це наш спільний успіх", – продовжив Мерц.

Крім того, за словами канцлера, перемир’я не повинно негативно впливати на єдність та силу НАТО та Європейського союзу

"І по-п’яте, перемир’я повинно зберігати європейську перспективу України та сприяти відновленню України", – наголосив Мерц.

"Вчора і сьогодні ми досягли важливого прогресу в узгодженні спільної переговорної позиції. У конфіденційних розмовах ми докладно пояснили наші позиції слухали один одного. Сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо наступного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною США та Європою", – сказав він.

Анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Мирні переговори Фрідріх Мерц
Реклама: