Мерц: можливо, вперше з 24 лютого 2022 року перемир'я стає мислимим

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після останніх переговорів у Берліні заявив про реальний шанс на досягнення перемир'я у війні РФ проти України.

Про це він сказав під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".

Мерц заявив, що можливо вперше з часу повномасштабного російського вторгнення з'явився реальний шанс на мир – канцлер вжив слово Waffenstillstand, яке можна перекласти як припинення вогню чи перемир’я.

"Шлях до миру ми будемо йти разом з вами, з українцями, з європейськими сусідами, а також з США. Думаю на цьому шляху ми сьогодні зробили хороший крок і зробимо наступний", – зазначив він.

За його словами, Росія грає на час і ставить максимальні вимоги, одночасно продовжуючи свою загарбницьку війну.

"Це не зіб’є нас з нашого шляху, ми переслідуємо 5 цілей, про які ми, українці, європейці та американці, домовилися між собою", – заявив він.

По-перше, за словами Мерца, йдеться про прагнення до перемир’я, яке зберігає суверенність української держави.

"Друге, це перемир’я повинне буде забезпечене правовими та матеріальними безпековими гарантіями з боку США та європейців", – сказав він. За словами Мерца, те, що США запропонували юридичні гарантії заслуговує великої уваги. "Це є дійсний прогрес, який я дуже вітаю", – сказав він.

"Третє – перемир’я ми розробляємо разом, українці, європейці та американці – це так було вчора і це наше взаємне розуміння, це наш спільний успіх", – продовжив Мерц.

Крім того, за словами канцлера, перемир’я не повинно негативно впливати на єдність та силу НАТО та Європейського союзу

"І по-п’яте, перемир’я повинно зберігати європейську перспективу України та сприяти відновленню України", – наголосив Мерц.

"Вчора і сьогодні ми досягли важливого прогресу в узгодженні спільної переговорної позиції. У конфіденційних розмовах ми докладно пояснили наші позиції слухали один одного. Сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо наступного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною США та Європою", – сказав він.

Анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.