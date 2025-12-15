Мерц: возможно, впервые с 24 февраля 2022 года перемирие становится мыслимым

Канцлер Германии Фридрих Мерц после последних переговоров в Берлине заявил о реальном шансе на достижение перемирия в войне РФ против Украины.

Об этом он сказал во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда".

Мерц заявил, что возможно впервые со времени полномасштабного российского вторжения появился реальный шанс на мир – канцлер употребил слово Waffenstillstand, которое можно перевести как прекращение огня или перемирие.

"Путь к миру мы будем идти вместе с вами, с украинцами, с европейскими соседями, а также с США. Думаю на этом пути мы сегодня сделали хороший шаг и сделаем следующий", – отметил он.

По его словам, Россия играет на время и ставит максимальные требования, одновременно продолжая свою захватническую войну.

"Это не собьет нас с нашего пути, мы преследуем 5 целей, о которых мы, украинцы, европейцы и американцы, договорились между собой", – заявил он.

Во-первых, по словам Мерца, речь идет о стремлении к перемирию, которое сохраняет суверенность украинского государства.

"Второе, это перемирие должно будет обеспечено правовыми и материальными гарантиями безопасности со стороны США и европейцев", – сказал он. По словам Мерца, то, что США предложили юридические гарантии заслуживает большого внимания. "Это действительный прогресс, который я очень приветствую", – сказал он.

"Третье – перемирие мы разрабатываем вместе, украинцы, европейцы и американцы – это так было вчера и это наше взаимное понимание, это наш общий успех", – продолжил Мерц.

Кроме того, по словам канцлера, перемирие не должно негативно влиять на единство и силу НАТО и Европейского союза

"И в-пятых, перемирие должно сохранять европейскую перспективу Украины и способствовать восстановлению Украины", – подчеркнул Мерц.

"Вчера и сегодня мы достигли важного прогресса в согласовании общей переговорной позиции. В конфиденциальных разговорах мы подробно объяснили наши позиции и слушали друг друга. Надеюсь, что сегодня вечером мы достигнем следующего прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной США и Европой", – сказал он.

Анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.