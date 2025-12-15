Новая глава британской разведки: Путин затягивает мирные переговоры по Украине

Новая глава разведывательного ведомства Великобритании MI6 Блейз Метревели предупредила, что хозяин Кремля Владимир Путин намеренно затягивает переговоры о прекращении войны в Украине, что осложняет усилия президента США Дональда Трампа по заключению соглашения до конца года.

Заявление главы разведывательного ведомства приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Метревели сказала о Путине: "Он затягивает переговоры и перекладывает расходы войны на собственное население".

"Путин не должен сомневаться, что наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем от имени Украины, будет продолжаться", – добавила она.

Глава MI6 также предупредила, что мир "сейчас более опасен и противоречив, чем был на протяжении десятилетий", и в результате Европа оказалась "в пространстве между миром и войной".

Метревели также подтвердила, что Россия стоит за некоторыми инцидентами с появлением неизвестных дронов над рядом городов Европы.

Как сообщалось, анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.