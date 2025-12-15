Прем'єр Іспанії применшив проблеми своєї партії та виключив можливість дострокових виборів

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув скарги на сексуальні домагання та корупційні справи, в яких можуть бути замішані члени його Соціалістичної партії, і наполіг, що прихильність політсили фемінізму та чистоті уряду є "абсолютною".

Заяву очільника іспанського уряду наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Під час щорічної промови наприкінці року в понеділок Санчес розповів, що його партія була першою в Іспанії, яка ухвалила протоколи проти домагань.

Він також додав, що його уряд схвалив законодавство, яке забезпечує гендерний баланс у ключових секторах, бореться з гендерним насильством і сприяє гендерній рівності за кордоном.

"Як і всі інші, ми робили помилки. Але ми не можемо забувати, що все, чого досягла ця країна у своїх прагненнях забезпечити рівність між чоловіками і жінками, було досягнуто завдяки роботі її прогресивних урядів", – сказав Санчес.

Санчес також відкинув розслідування корупції, які призвели до арешту кількох його колишніх союзників.

Під час виступу Санчес намагався протиставити нинішню ситуацію скандалам свого попередника, консервативного прем'єр-міністра Маріано Рахоя, який був усунений з посади в 2018 році після програшу голосування про недовіру через корупційні скандали, що зачепили його Народну партію.

"Системна корупція – така, що зачіпала всю демократичну систему нашої країни – закінчилася, коли Народна партія покинула іспанський уряд у 2018 році", – сказав Санчес.

Він також стверджує, що немає доказів поширеної корупції в Соціалістичній партії.

Санчес у своєму зверненні до нації пояснив, що не планує проводити дострокові вибори і думає виключно про законодавчі перемоги, яких його уряд може досягти до кінця свого терміну в 2027 році.

Він додав, що його обов'язок – продовжувати боротися за прогресивні заходи, і закликав своїх союзників поважати волю виборців, які дали йому можливість забезпечити собі ще один термін на посаді прем'єр-міністра.

Він також відхилив заклик віцепрем’єрки Йоланди Діас до "глибоких перестановок в уряді", щоб остаточно покінчити з корупцією, наполягаючи на тому, що всі члени його уряду відіграють важливу роль у його нинішньому успіху.

Наприкінці листопада десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій демонстрації в Мадриді з вимогою провести дострокові парламентські вибори.

Соратники премʼєра Іспанії в останні місяці опинились у центрі корупційних скандалів. Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи.