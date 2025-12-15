Премьер Испании преуменьшил проблемы своей партии и исключил возможность досрочных выборов

Премьер-министр Испании Педро Санчес отверг жалобы на сексуальные домогательства и коррупционные дела, в которых могут быть замешаны члены его Социалистической партии, и настаивал, что приверженность политсилы феминизму и чистоте правительства является "абсолютной".

Заявление главы испанского правительства приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Во время ежегодной речи в конце года в понедельник Санчес рассказал, что его партия была первой в Испании, которая приняла протоколы против домогательств.

Он также добавил, что его правительство одобрило законодательство, которое обеспечивает гендерный баланс в ключевых секторах, борется с гендерным насилием и способствует гендерному равенству за рубежом.

"Как и все остальные, мы делали ошибки. Но мы не можем забывать, что все, чего достигла эта страна в своих стремлениях обеспечить равенство между мужчинами и женщинами, было достигнуто благодаря работе ее прогрессивных правительств", – сказал Санчес.

Санчес также отверг расследования коррупции, которые привели к аресту нескольких его бывших союзников.

Во время выступления Санчес пытался противопоставить нынешнюю ситуацию скандалам своего предшественника, консервативного премьер-министра Мариано Рахоя, который был отстранен от должности в 2018 году после проигрыша голосования о недоверии из-за коррупционных скандалов, затронувших его Народную партию.

"Системная коррупция, которая затронула всю демократическую систему нашей страны, закончилась, когда Народная партия покинула испанское правительство в 2018 году", – сказал Санчес.

Он также утверждает, что нет доказательств распространенной коррупции в Социалистической партии.

Санчес в своем обращении к нации объяснил, что не планирует проводить досрочные выборы и думает исключительно о законодательных победах, которых его правительство может достичь до конца своего срока в 2027 году.

Он добавил, что его долг – продолжать бороться за прогрессивные меры, и призвал своих союзников уважать волю избирателей, которые дали ему возможность обеспечить себе еще один срок на посту премьер-министра.

Он также отклонил призыв вице-премьера Йоланды Диас к "глубоким перестановкам в правительстве", чтобы окончательно покончить с коррупцией, настаивая на том, что все члены его правительства играют важную роль в его нынешнем успехе.

В конце ноября десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственной демонстрации в Мадриде с требованием провести досрочные парламентские выборы.

Соратники премьера Испании в последние месяцы оказались в центре коррупционных скандалов. Подробнее читайте в статье: "Большое строительство" по-испански.