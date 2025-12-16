Стали известны детали визита Зеленского в Нидерланды

В Офисе президента Украины обнародовали график визита президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды 16 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В 10 утра по центральноевропейскому времени Зеленский встретится с президентом Молдовы Майей Санду, которая также находится в Нидерландах.

В 10:30 президент выступит перед Палатой представителей и Сенатом парламента Нидерландов.

После этого состоится короткая встреча Зеленского с премьером Нидерландов Диком Схоофом вместе с Санду и генсеком Совета Европы Аленом Берсе. Все чиновники далее примут участие в дипломатической конференции высокого уровня.

После Зеленский и Схооф проведут двусторонние переговоры в формате один на один, после чего в 13 часов выйдут с комментариями для СМИ.

После этого Зеленского примет король Нидерландов Виллем-Александр. Далее президент Украины посетит Военный реабилитационный центр Аарденбург (MRC Aardenburg).

О запланированном официальном визите Зеленского в Нидерланды публично стало известно в понедельник.

Отметим, 16 декабря в Гааге состоится важное для Украины событие – подписание международного соглашения об учреждении механизма, который будет распределять репарации, полученные из российских средств, между украинскими гражданами и бизнесами, пострадавшими от российской агрессии.

