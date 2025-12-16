У Польщі поблизу житлової забудови впав військовий дрон

Невідомий військовий безпілотник розбився поруч з житловою забудовою у центрі Польщі, на території населеного пункту Леков.

Про це стало відомо польському мовнику RMF24, передає "Європейська правда".

Як дізнався польський мовник, ймовірно – це був невеликий розвідувальний дрон, який впав під час польських військових навчань у цьому регіоні.

Дрон не пошкодив жодної будівлі і ніхто не постраждав.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:06. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський підтвердив, що це був польський військовий дрон.

Він належав варшавській підрозділу GROM, який проводив планові військові навчання в цьому районі. Мешканців мали попередити, що в їхньому регіоні будуть проводитися навчання військових.

Причина аварії дрона поки що невідома. Слідча група з'ясовує, чи це була технічна несправність, чи помилка оператора.

Фото: RMF24

Зазначимо, 14 грудня близько 13:00 в селі Желізна Люблінського воєводства Польщі чоловік під час прогулянки лісом помітив частини об'єкта, схожого на дрон.

Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 вересня російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі, а отже, і НАТО. Спочатку повідомлялося, що йдеться про 19 безпілотників, потім було повідомлено, що їх було 21.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Польський прем’єр Дональд Туск казав, що серед дронів, які впали на території Польщі, не виявили БпЛА з бойовою частиною. Але генерал-лейтенант Мацей Кліш заявив, що у ніч проти 10 вересня, коли російські безпілотники масовано порушили повітряний простір Польщі, загроза була серйознішою, ніж вважалося раніше.

