В Польше возле жилой застройки упал военный дрон

Неизвестный военный беспилотник разбился рядом с жилой застройкой в центре Польши, на территории населенного пункта Леков.

Об этом стало известно польскому вещателю RMF24, передает "Европейская правда".

Как узнал польский вещатель, вероятно – это был небольшой разведывательный дрон, который упал во время польских военных учений в этом регионе.

Дрон не повредил ни одно здание и никто не пострадал.

ОБНОВЛЕНО В 11:06. Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский подтвердил, что это был польский военный дрон.

Он принадлежал варшавскому подразделению GROM, которое проводило плановые военные учения в этом районе. Жителей должны были предупредить, что в их регионе будут проводиться учения военных.

Причина аварии дрона пока неизвестна. Следственная группа выясняет, была ли это техническая неисправность или ошибка оператора.

Отметим, 14 декабря около 13:00 в селе Железна Люблинского воеводства Польши мужчина во время прогулки по лесу заметил части объекта, похожего на дрон.

Напомним, в ночь с 9 на 10 сентября российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши, а следовательно, и НАТО. Сначала сообщалось, что речь идет о 19 беспилотниках, затем было сообщено, что их было 21.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Польский премьер Дональд Туск сказал, что среди дронов, которые упали на территории Польши, не обнаружили БпЛА с боевой частью. Но генерал-лейтенант Мацей Клиш заявил, что в ночь на 10 сентября, когда российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши, угроза была более серьезной, чем считалось ранее.

