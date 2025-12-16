У Польщі затримали студента, який планував теракт на різдвяному ярмарку
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало студента з Любліна, який міг планувати теракт на різдвяному ярмарку з використанням вибухівки.
Про це заявив речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський, цитує RMF24, передає "Європейська правда".
За даними спецслужб, мова йде про Матеуша В. – студента Католицького університету в Любліні.
"Чоловік здобував знання про те, як виготовляти матеріали, які б використовувалися для здійснення терористичного акту. Він також планував приєднатися до терористичної організації, щоб отримати допомогу в здійсненні своїх намірів", – заявив Добжинський.
Речник зазначив, що чоловік хотів залякати багатьох людей і підтримати "Ісламську державу" (ІДІЛ).
У зв'язку з арештом чоловіка були проведені обшуки в Люблінському та Лодзькому воєводствах. Під час цих операцій були вилучені пристрої для зберігання даних та предмети, пов'язані з ісламом.
Матеуш В. був поміщений під варту на три місяці. Розслідування цієї справи проводить відділення Агентства внутрішньої безпеки (ABW) у Щецині.
Польська влада не виключає подальших арештів у цій справі.
Нещодавно у німецькій землі Баварія силові структури запобігли ймовірному теракту на різдвяному ярмарку поблизу Дінгольфінга.
У французькому Страсбурзі 27 листопада працівники, які доглядають за зеленими насадженнями, виявили в кущах неподалік різдвяного ярмарку справний пістолет і патрони.
У німецькому Магдебурзі поліція та торговці сперечалися щодо доцільності традиційного різдвяного ярмарку у центрі міста, який ризикує стати ціллю для екстремістів, і щодо того, хто несе ключову відповідальність за заходи безпеки.