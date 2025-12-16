У Польщі затримали студента, який планував теракт на різдвяному ярмарку

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало студента з Любліна, який міг планувати теракт на різдвяному ярмарку з використанням вибухівки.

Про це заявив речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський, цитує RMF24, передає "Європейська правда".

За даними спецслужб, мова йде про Матеуша В. – студента Католицького університету в Любліні.

"Чоловік здобував знання про те, як виготовляти матеріали, які б використовувалися для здійснення терористичного акту. Він також планував приєднатися до терористичної організації, щоб отримати допомогу в здійсненні своїх намірів", – заявив Добжинський.

Речник зазначив, що чоловік хотів залякати багатьох людей і підтримати "Ісламську державу" (ІДІЛ).

У зв'язку з арештом чоловіка були проведені обшуки в Люблінському та Лодзькому воєводствах. Під час цих операцій були вилучені пристрої для зберігання даних та предмети, пов'язані з ісламом.

Матеуш В. був поміщений під варту на три місяці. Розслідування цієї справи проводить відділення Агентства внутрішньої безпеки (ABW) у Щецині.

Польська влада не виключає подальших арештів у цій справі.

Нещодавно у німецькій землі Баварія силові структури запобігли ймовірному теракту на різдвяному ярмарку поблизу Дінгольфінга.

У французькому Страсбурзі 27 листопада працівники, які доглядають за зеленими насадженнями, виявили в кущах неподалік різдвяного ярмарку справний пістолет і патрони.

У німецькому Магдебурзі поліція та торговці сперечалися щодо доцільності традиційного різдвяного ярмарку у центрі міста, який ризикує стати ціллю для екстремістів, і щодо того, хто несе ключову відповідальність за заходи безпеки.