В Польше задержали студента, который планировал теракт на рождественской ярмарке

Агентство внутренней безопасности Польши задержало студента из Люблина, который мог планировать теракт на рождественской ярмарке с использованием взрывчатки.

Об этом заявил представитель координатора спецслужб Яцек Добжинский, цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

По данным спецслужб, речь идет о Матеуше В. – студенте Католического университета в Люблине.

"Мужчина приобретал знания о том, как изготавливать материалы, которые могли бы быть использованы для совершения террористического акта. Он также планировал присоединиться к террористической организации, чтобы получить помощь в осуществлении своих намерений", – заявил Добжинский.

Спикер отметил, что мужчина хотел запугать многих людей и поддержать "Исламское государство" (ИГИЛ).

В связи с арестом мужчины были проведены обыски в Люблинском и Лодзинском воеводствах. Во время этих операций были изъяты устройства для хранения данных и предметы, связанные с исламом.

Матеуш В. был помещен под стражу на три месяца. Расследование этого дела проводит отделение Агентства внутренней безопасности (ABW) в Щецине.

Польские власти не исключают дальнейших арестов по этому делу.

Недавно в немецкой земле Бавария силовые структуры предотвратили вероятный теракт на рождественской ярмарке вблизи Дингольфинга.

Во французском Страсбурге 27 ноября работники, ухаживающие за зелеными насаждениями, обнаружили в кустах недалеко от рождественской ярмарки исправный пистолет и патроны.

В немецком Магдебурге полиция и торговцы спорили о целесообразности традиционной рождественской ярмарки в центре города, которая рискует стать мишенью для экстремистов, и о том, кто несет ключевую ответственность за меры безопасности.