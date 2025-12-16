85 тисяч українців подали заяви до Реєстру збитків від агресії РФ для отримання компенсацій

До Реєстру збитків від російської агресії з часу його запуску подали заяви на компенсацію близько 85 тисяч українців.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказав керівник реєстру Маркіян Ключковський.

Ключковський нагадав, що Реєстр є "точкою входу" для заяв на компенсацію. Далі їх має розглядати та визначати суми компенсацій комісія, що буде офіційно створена на конференції у Гаазі 16 грудня. Подавати заяви до реєстру можуть три групи – фізичні особи, юридичні особи та держава Україна за визначеними категоріями.

"Реєстр працює, в ньому вже є 85 тисяч заяв. Так, це невелика цифра у контексті всього, що відбувається в Україні, але це – 85 тисяч конкретних прикладів порушень міжнародного права з боку Росії", – зазначив він.

Ключковський припускає, що така незначна кількість заяв – порівняно з реальною кількістю людей, що можуть претендувати на компенсації – пов’язана зі скепсисом щодо якихось результатів такої заявки.

"Найголовніша причина – те, що ми не можемо показати шлях до реальної компенсації… Коли в Україні оголосили програму "Зимова підтримка", за перший тиждень в "Дії" було подано 8 млн заяв. І це при тому, що у кінці шляху – лише 1000 грн (...) Ми можемо скільки завгодно пояснювати політичний, юридичний процес; люди навіть готові, що він забере роки, але вони хочуть бачити в кінці цього шляху гарантовану виплату. Цього поки що не має", – констатував він.

Другою причиною можуть бути фактичні й емоційні труднощі збору доказів.

"Але основне – це брак довіри до того, що гроші будуть. Утім, ми не поспішаємо. Довіра прийде…А динаміка подання заяв вже росте: у IV кварталі порівняно з I кварталом їхня кількість зросла вчетверо", – зазначив Ключковський.

Ще одним фактором може бути нерозуміння деякими громадянами, що Реєстр збитків – не те саме, що урядова програма "Є-відновлення", якою багато хто з постраждалих скористався.

"Хоча якщо ви подали на "Є-відновлення", і допомога від держави не покрила усіх збитків, то перенести її у наш реєстр – достатньо двох кліків у "Дії". Але людина має це зробити сама. Держава не може подати нам заяву від чийогось імені, бо законодавство про захист персональних даних цього не дозволяє. А от що Україна як держава може зробити – то це вимагати від Росії погашення всіх тих компенсацій, які уряд виплатив людям за програмою "Є-відновлення" (...) Тому Київ акумулює всі ці дані та додасть їх до своєї вимоги репарацій від Росії", – каже Маркіян Ключковський.

