85 тысяч украинцев подали заявления в Реестр ущерба от агрессии РФ для получения компенсаций

В Реестр ущерба от российской агрессии с момента его запуска подали заявления на компенсацию около 85 тысяч украинцев.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал руководитель реестра Маркиян Ключковский.

Ключковский напомнил, что Реестр является "точкой входа" для заявлений на компенсацию. Далее их должна рассматривать и определять суммы компенсаций комиссия, которая будет официально создана на конференции в Гааге 16 декабря. Подавать заявления в реестр могут три группы – физические лица, юридические лица и государство Украина по определенным категориям.

"Реестр работает, в нем уже есть 85 тысяч заявлений. Да, это небольшая цифра в контексте всего, что происходит в Украине, но это – 85 тысяч конкретных примеров нарушений международного права со стороны России", – отметил он.

Ключковский предполагает, что такое незначительное количество заявлений – по сравнению с реальным количеством людей, которые могут претендовать на компенсации – связано со скепсисом относительно каких-либо результатов такой заявки.

"Самая главная причина – то, что мы не можем показать путь к реальной компенсации... Когда в Украине объявили программу "Зимняя поддержка", за первую неделю в "Дії" было подано 8 млн заявлений. И это при том, что в конце пути – всего 1000 грн (...) Мы можем сколько угодно объяснять политический, юридический процесс; люди даже готовы, что он займет годы, но они хотят видеть в конце этого пути гарантированную выплату. Этого пока нет", – констатировал он.

Второй причиной могут быть фактические и эмоциональные трудности сбора доказательств.

"Но главное – это недоверие к тому, что деньги будут. Впрочем, мы не спешим. Доверие придет... А динамика подачи заявлений уже растет: в IV квартале по сравнению с I кварталом их количество выросло в четыре раза", – отметил Ключковский.

Еще одним фактором может быть непонимание некоторыми гражданами, что Реестр убытков – не то же самое, что правительственная программа "Е-восстановление", которой многие из пострадавших воспользовались.

"Хотя если вы подали на "Е-восстановление", и помощь от государства не покрыла всех убытков, то перенести ее в наш реестр – достаточно двух кликов в "Дії". Но человек должен это сделать сам. Государство не может подать нам заявление от чьего-то имени, потому что законодательство о защите персональных данных этого не позволяет. А вот что Украина как государство может сделать – так это требовать от России погашения всех тех компенсаций, которые правительство выплатило людям по программе "Е-восстановление" (...) Поэтому Киев аккумулирует все эти данные и добавит их к своему требованию репараций от России", – говорит Маркиян Ключковский.

