Лукашенко запросив Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко запросив венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро приїхати до його країни, якщо він залишить свою посаду.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Лукашенко сказав, що Білорусь і Венесуела мають давні відносини і що Мадуро може приїхати до Мінська, якщо він цього бажає.

"Мадуро ніколи не був для нас ворогом чи супротивником. Якщо він хоче приїхати до Білорусі, двері для нього відкриті. Але скажу вам чесно, це ніколи не обговорювалося. Мадуро не з тих людей, які йдуть або тікають. Він дуже сильна людина", – сказав він.

Самопроголошений президент Білорусі наголосив, що буде радий обговорити питання Венесуели та інші питання під час переговорів з американським лідером Дональдом Трампом.

"Я абсолютно переконаний, що всі питання, всі побажання Сполучених Штатів Америки можна вирішити сьогодні мирним шляхом. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо обговорити це питання з Дональдом Трампом. Я б розповів йому багато цікавого. Війна ні до чого не приведе", – сказав Лукашенко.

За його словами, війна з Венесуелою буде "другим В'єтнамом". На його думку, конфлікт з Венесуелою призведе лише до того, що венесуельці об'єднаються на підтримку Мадуро.

"Я не вірю, що така кількість наркотиків, що надходить до Сполучених Штатів, походить з Венесуели. Я не вірю Трампу в цьому питанні. Мадуро не є наркоманом. Це я знаю напевно", – додав Лукашенко.

Зазначимо, наприкінці листопада американський президент Дональд Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору".

Також нещодавно Сполучені Штати оголосили нові санкції проти членів родини венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та деяких компаній.

