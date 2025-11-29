Трамп оголосив про "закриття неба" над Венесуелою, що може передувати збройному нападу
Президент США Дональд Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору", що може свідчити про певні військові плани США.
Як повідомляє "Європейська правда", таке повідомлення він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
Близько 15 години за київським часом Дональд Трамп опублікував заяву з наполегливою порадою не користуватись повітряним простором Венесуели, що може свідчити про заплановані удари США.
"До уваги всіх авіаліній, пілотів, наркодилерів та контрабандистів людей – вважайте повітряний простір над і навколо Венесуели повністю закритим", – написав Трамп без додаткових пояснень.
У середині листопада США розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели під приводом боротьби з наркотрафіком.
Вже тоді припускали, що безпрецедентне розгортання військових сил, включно з авіаносною ударною групою, та попередні обговорення в Білому домі варіантів військових операцій у Венесуелі, вказують на підготовку військової інтервенції.
28 листопада Трамп заявив, що Штати "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки в наземному пересуванні підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців.
