США оголосили нові санкції проти родичів венесуельського диктатора Мадуро і власників танкерів

Сполучені Штати оголосили нові санкції проти членів родини венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та деяких компаній – що відбувається наступного дня після того, як США взяли під контроль один з венесуельських нафтових танкерів.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

11 грудня США оголосили про санкції проти трьох племінників дружини Мадуро, також проти пов’язаного з ним підприємця та шести судноплавних компаній, чиї танкери возять венесуельську нафту.

"Ніколас Мадуро і його злочинні поплічники у Венесуелі наводнюють США наркотиками і труять американський народ. Під лідерством президента Трампа, Міністерство фінансів притягує до відповідальності його режим та його коло наближених осіб", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Перед тим США взяли під контроль нафтовий танкер Венесуели, а Трамп не виключив, що США перейдуть до "наземних дій" на території Венесуели.

Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.

29 листопада Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору".

