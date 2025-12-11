Укр Рус Eng

США оголосили нові санкції проти родичів венесуельського диктатора Мадуро і власників танкерів

Новини — Четвер, 11 грудня 2025, 22:34 — Марія Ємець

Сполучені Штати оголосили нові санкції проти членів родини венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та деяких компаній – що відбувається наступного дня після того, як США взяли під контроль один з венесуельських нафтових танкерів.

11 грудня США оголосили про санкції проти трьох племінників дружини Мадуро, також проти пов’язаного з ним підприємця та шести судноплавних компаній, чиї танкери возять венесуельську нафту. 

"Ніколас Мадуро і його злочинні поплічники у Венесуелі наводнюють США наркотиками і труять американський народ. Під лідерством президента Трампа, Міністерство фінансів притягує до відповідальності його режим та його коло наближених осіб", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Перед тим США взяли під контроль нафтовий танкер Венесуели, а Трамп не виключив, що США перейдуть до "наземних дій" на території Венесуели. 

Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею. 

29 листопада Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору".

