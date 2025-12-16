Лукашенко пригласил Мадуро переехать в Беларусь на фоне давления США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил венесуэльского диктатора Николаса Мадуро приехать в его страну, если он покинет свой пост.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Лукашенко сказал, что Беларусь и Венесуэла имеют давние отношения и что Мадуро может приехать в Минск, если он этого желает.

"Мадуро никогда не был для нас врагом или противником. Если он хочет приехать в Беларусь, двери для него открыты. Но скажу вам честно, это никогда не обсуждалось. Мадуро не из тех людей, которые уходят или бегут. Он очень сильный человек", – сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что будет рад обсудить вопрос Венесуэлы и другие вопросы во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

"Я абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно решить сегодня мирным путем. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом. Я бы рассказал ему много интересного. Война ни к чему не приведет", – сказал Лукашенко.

По его словам, война с Венесуэлой будет "вторым Вьетнамом". По его мнению, конфликт с Венесуэлой приведет только к тому, что венесуэльцы объединятся в поддержку Мадуро.

"Я не верю, что такое количество наркотиков, поступающее в Соединенные Штаты, происходит из Венесуэлы. Я не верю Трампу в этом вопросе. Мадуро не наркоман. Это я знаю наверняка", – добавил Лукашенко.

Отметим, в конце ноября американский президент Дональд Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства".

Также недавно Соединенные Штаты объявили новые санкции против членов семьи венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и некоторых компаний.

