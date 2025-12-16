У ЄС роблять останню спробу переконати Італію підтримати угоду з країнами Південної Америки

Німеччина та Європейський Союз роблять останню спробу переконати Італію підтримати угоду про вільну торгівлю з південноамериканським блоком МЕРКОСУР, яка може не бути укладена, якщо її не підписати найближчим часом.

Про це заявив у вівторок, 16 грудня, голова комітету Європейського парламенту з питань торгівлі Бернд Ланг у коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

Угода з МЕРКОСУР, яка готувалася близько 25 років, стане найбільшою угодою ЄС з точки зору зниження тарифів. Німеччина, Іспанія та країни Північної Європи вважають, що вона допоможе експорту, який постраждав від американських тарифів, і зменшить залежність від Китаю, забезпечивши доступ до корисних копалин.

Водночас критики цієї угоди побоюються, що ринок заполонять дешеві товари, зокрема яловичина, що завдасть шкоди європейським фермерам.

Оскільки Польща категорично проти, а Франція наполягає на відстрочці, лобіювання зосередилося на Італії.

Ланг повідомив агентству, що пізно ввечері 15 грудня відбулася зустріч між прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Якщо Італія не приєднається, все закінчиться. Сподіваюся, сьогодні ми побачимо трохи більше ясності", – сказав він.

За інформацією двох співрозмовників агентства, Мелоні та Макрон, судячи з усього, домовилися про відтермінування голосування.

На думку Ланга, угода провалиться, якщо її не підпишуть цього року.

"Країни МЕРКОСУР втрачають терпіння. Якщо угоду не вдасться підписати зараз, вікно можливостей закриється, і вони звернуть увагу на країни, які нам не подобаються", – підсумував він.

Торгова угода ЄС з МЕРКОСУР викликала особливі прояви невдоволення у країнах із великим та впливовим агросектором, особливо у Франції та Польщі.

Нещодавно Рада ЄС схвалила регламент для захисту агросектору в межах угоди з країнами Південної Америки.

Наприкінці листопада близько сотні фермерів у французькій Нормандії влаштували протест проти торгової угоди ЄС із МЕРКОСУР.