В ЕС делают последнюю попытку убедить Италию поддержать соглашение со странами Южной Америки

Германия и Европейский Союз предпринимают последнюю попытку убедить Италию поддержать соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР, которое может не быть заключено, если его не подписать в ближайшее время.

Об этом заявил во вторник, 16 декабря, председатель комитета Европейского парламента по вопросам торговли Бернд Ланг в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

Соглашение с МЕРКОСУР, которое готовилось около 25 лет, станет крупнейшим соглашением ЕС с точки зрения снижения тарифов. Германия, Испания и страны Северной Европы считают, что оно поможет экспорту, пострадавшему от американских тарифов, и уменьшит зависимость от Китая, обеспечив доступ к полезным ископаемым.

В то же время критики этого соглашения опасаются, что рынок заполонят дешевые товары, в частности говядина, что нанесет ущерб европейским фермерам.

Поскольку Польша категорически против, а Франция настаивает на отсрочке, лоббирование сосредоточилось на Италии.

Ланг сообщил агентству, что поздно вечером 15 декабря состоялась встреча между премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Если Италия не присоединится, все закончится. Надеюсь, сегодня мы увидим немного больше ясности", – сказал он.

По информации двух собеседников агентства, Мелони и Макрон, судя по всему, договорились об отсрочке голосования.

По мнению Ланга, соглашение провалится, если его не подпишут в этом году.

"Страны МЕРКОСУР теряют терпение. Если соглашение не удастся подписать сейчас, окно возможностей закроется, и они обратят внимание на страны, которые нам не нравятся", – подытожил он.

Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР вызвало особые проявления недовольства в странах с большим и влиятельным агросектором, особенно во Франции и Польше.

Недавно Совет ЕС одобрил регламент для защиты агросектора в рамках соглашения со странами Южной Америки.

В конце ноября около сотни фермеров во французской Нормандии устроили протест против торгового соглашения ЕС с МЕРКОСУР.