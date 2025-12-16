Європарламент готується затвердити "репараційну позику" Україні за прискореною процедурою
Як тільки лідери ЄС домовляться щодо використання російських заморожених активів на користь України Європарламент вдасться до так званої процедури терміновості для прискорення ухвалення "репараційної позики" Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає "Європейська правда".
Депутати Європарламенту готуються проголосувати за пропозицію про надання Україні "репараційної позики" на пленарному засіданні в січні 2026 року.
У вівторок Європарламент підтримав прохання прискорити законодавчі процеси щодо проєкту закону про надання позики Україні.
"Цей новий інструмент, у разі його прийняття, сприятиме задоволенню фінансових потреб України та підтримці державного бюджету, включаючи військовий потенціал, а також оборонну промисловість країни та її інтеграцію в Європейську оборонну промислову базу. Пропонована позика пов’язана з існуючим механізмом допомоги Україні та механізмом співпраці з Україною у сфері позик", – пояснили в ЄП.
Після того, як Європейський парламент розпочав відповідну роботу, пропозиція також повинна бути схвалена державами-членами ЄС. Очікується, що глави держав та урядів ЄС спробують досягти згоди щодо подальших кроків під час саміту ЄС у Брюсселі 18-19 грудня 2025 року.
12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін – щоб не допустити у майбутньому їхнього розмороження через вето таких країн, як Угорщина.
Росія зі свого боку почала додаткове "залякування" Бельгії та вимагає у російському суді від бельгійського Euroclear майже 230 млрд доларів.
