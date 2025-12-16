Европарламент готовится утвердить "репарационный заем" Украине по ускоренной процедуре

Как только лидеры ЕС договорятся об использовании российских замороженных активов в пользу Украины, Европарламент прибегнет к так называемой процедуре срочности для ускорения принятия "репарационного займа" Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает "Европейская правда".

Депутаты Европарламента готовятся проголосовать за предложение о предоставлении Украине "репарационного займа" на пленарном заседании в январе 2026 года.

Во вторник Европарламент поддержал просьбу ускорить законодательные процессы по проекту закона о предоставлении займа Украине.

"Этот новый инструмент, в случае его принятия, будет способствовать удовлетворению финансовых потребностей Украины и поддержке государственного бюджета, включая военный потенциал, а также оборонную промышленность страны и ее интеграцию в Европейскую оборонную промышленную базу. Предлагаемый заем связан с существующим механизмом помощи Украине и механизмом сотрудничества с Украиной в сфере займов", – пояснили в ЕП.

После того, как Европейский парламент начал соответствующую работу, предложение также должно быть одобрено государствами-членами ЕС. Ожидается, что главы государств и правительств ЕС попытаются достичь согласия относительно дальнейших шагов во время саммита ЕС в Брюсселе 18-19 декабря 2025 года.

12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок – чтобы не допустить в будущем их размораживания из-за вето таких стран, как Венгрия.

Россия со своей стороны начала дополнительное "запугивание" Бельгии и требует в российском суде от бельгийского Euroclear почти 230 млрд долларов.

