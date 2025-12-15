Росія вимагає від бельгійського Euroclear майже $230 млрд через заморожені активи

Російський Центробанк, який подав позов у московський суд на депозитарій Euroclear, вимагає від нього 18,2 трлн рублів (близько $229 млрд).

Про це пише ТАСС, передає "Європейська правда".

Як відомо, російський Центробанк у п’ятницю, 12 грудня, подав позов до московського суду через "незаконні дії депозитарію Euroclear, що завдають збитків", а також через плани Єврокомісії використати заморожені активи банку.

Вранці 15 грудня у пресслужбі суду повідомили російським ЗМІ, що позовна заява Центробанку РФ до Euroclear на 18,2 трлн рублів (близько $229 млрд) надійшла до Арбітражного суду Москви.

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".