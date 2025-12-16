Зеленський: Україна вимагає створення трибуналу і комісії щодо репарацій

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що світ має забезпечити юридичну відповідальність Росії за воєнні злочини.

Про це він заявив на пресконференції з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський наголосив, що робота юридичних команд, які готують інфраструктуру притягнення Росії до відповідальності, триває.

"Важливо, щоби був такий день, коли українці зможуть сказати, що Росія справді несе відповідальність за скоєне, за цю війну, за всі вбивства, за всі страждання", – заявив він, пообіцявши, що Україна зі свого боку "робитиме все, що треба, щоб притягти до відповідальності російських вбивць".

Зеленський подякував Нідерландам, що погодилися розмістити юридичні органи для притягнення РФ до відповідальності, включаючи Компенсаційну комісію, угоду про створення якої підписують у Гаазі у вівторок.

Він також нагадав, що світ має виконати домовленість про створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за агресію.

"Важливо, щоб всі інструменти правосуддя спрацювали – від трибуналу щодо російської агресії до Компенсаційної комісії", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що Конвенцію щодо призначення репарацій у перший день підписала рекордна кількість держав.

Детально читайте у інтерв'ю "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям".

Також ЄвроПравда опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків.