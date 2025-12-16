Зеленский: Украина требует создания трибунала и комиссии по репарациям

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что мир должен обеспечить юридическую ответственность России за военные преступления.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схоофом в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский подчеркнул, что работа юридических команд, которые готовят инфраструктуру привлечения России к ответственности, продолжается.

"Важно, чтобы наступил такой день, когда украинцы смогут сказать, что Россия действительно несет ответственность за содеянное, за эту войну, за все убийства, за все страдания", – заявил он, пообещав, что Украина со своей стороны "будет делать все необходимое, чтобы привлечь к ответственности российских убийц".

Зеленский поблагодарил Нидерланды, которые согласились разместить юридические органы для привлечения РФ к ответственности, включая Компенсационную комиссию, соглашение о создании которой подписывают в Гааге во вторник.

Он также напомнил, что мир должен выполнить договоренность о создании Специального трибунала для наказания России за агрессию.

"Важно, чтобы все инструменты правосудия сработали – от трибунала по российской агрессии до Компенсационной комиссии", – заявил он.

