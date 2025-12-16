Уряд Латвії виділив 2,4 мільйона євро на захист аеропорту Риги від дронів

Уряд Латвії у вівторок ухвалив рішення про виділення 2,42 мільйона євро для посилення захисту аеропорту "Рига" від несанкціонованих польотів дронів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Підготовлений Міністерством зв'язку проєкт передбачає впровадження інноваційних комплексних технологічних рішень, які забезпечать відстеження безпілотних літальних апаратів і заходи протидії.

Відповідно до проєкту, планується створити інфраструктуру для виявлення безпілотних літальних апаратів, обладнати аеропорт датчиками, а також забезпечити необхідним програмним забезпеченням.

Мета правил – поліпшити здатність аеропорту "Рига" виявляти, ідентифікувати, відстежувати і протидіяти безпілотним літальним апаратам, які здійснюють несанкціоновані польоти в критичних зонах повітряного руху і на території аеропорту.

У міністерстві пояснюють, що аеропорт "Рига" є важливою інфраструктурою державного рівня, вплив на яку, її знищення або зниження працездатності ускладнюють виконання державних функцій, а також загрожують безпеці суспільства і держави.

У фінансовому звіті Ризького аеропорту за дев'ять місяців зазначено, що завершено закупівлю обладнання для виявлення, ідентифікації, відстеження та протидії безпілотним літальним апаратам у ризькому аеропорту, було обрано постачальника, з яким 6 липня 2025 року було укладено договір, і в третьому кварталі цього року було реалізовано першу частину закупівлі.

Наприкінці листопада влада литовської столиці Вільнюса анонсувала захист об’єктів критичної інфраструктури столиці, для цього у тому числі створять перші мобільні вогневі групи.

24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч впродовж через масований наліт повітряних куль із Білорусі: тоді деякі метеозонди фіксували у сусідній Латвії.