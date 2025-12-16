Правительство Латвии выделило 2,4 миллиона евро на защиту аэропорта Риги от дронов

Правительство Латвии во вторник приняло решение о выделении 2,42 миллиона евро для усиления защиты аэропорта "Рига" от несанкционированных полетов дронов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Подготовленный Министерством связи проект предусматривает внедрение инновационных комплексных технологических решений, которые обеспечат отслеживание беспилотных летательных аппаратов и меры противодействия.

Согласно проекту, планируется создать инфраструктуру для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, оборудовать аэропорт датчиками, а также обеспечить необходимым программным обеспечением.

Цель правил – улучшить способность аэропорта "Рига" обнаруживать, идентифицировать, отслеживать и противодействовать беспилотным летательным аппаратам, которые совершают несанкционированные полеты в критических зонах воздушного движения и на территории аэропорта.

В министерстве объясняют, что аэропорт "Рига" является важной инфраструктурой государственного уровня, воздействие на которую, ее уничтожение или снижение работоспособности затрудняют выполнение государственных функций, а также угрожают безопасности общества и государства.

В финансовом отчете Рижского аэропорта за девять месяцев указано, что завершена закупка оборудования для обнаружения, идентификации, отслеживания и противодействия беспилотным летательным аппаратам в рижском аэропорту, был выбран поставщик, с которым 6 июля 2025 года был заключен договор, и в третьем квартале этого года была реализована первая часть закупки.

В конце ноября власти литовской столицы Вильнюса анонсировали защиту объектов критической инфраструктуры столицы, для этого в том числе создадут первые мобильные огневые группы.

24 ноября в Литве заявили о "самой напряженной" ночи из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси: тогда некоторые метеозонды фиксировали в соседней Латвии.