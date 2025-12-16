В Нидерландах говорят, что необходимость наказать Россию не зависит от мирных соглашений

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подчеркивает твердость решения Нидерландов продвигать международную ответственность государства-агрессора.

Об этом он заявил в Гааге, отвечая на вопрос "Европейской правды" после встречи с Владимиром Зеленским.

Схооф подчеркнул, что Нидерланды не только подписали соглашение о создании Компенсационной комиссии, но и взяли на себя обязательство разместить эту комиссию в Гааге, поддерживая ее имидж как "города мира и справедливости".

"Поэтому мы полностью преданы процессу привлечения (государства-агрессора. – „ЕП") к ответственности и восстановлению домов и предприятий, поврежденных в Украине", – добавил он.

На уточняющий вопрос "ЕП" о том, остается ли это неизменным независимо от хода мирных переговоров, Схооф ответил утвердительно: "Именно поэтому мы за это и взялись".

Ранее сообщалось, что Украина требует создания трибунала и комиссии по репарациям.

Во вторник Конвенцию о назначении репараций в первый день подписало рекордное количество государств.

