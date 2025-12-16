У Норвегії готуються посилити правила їзди на електросамокатах
Парламентська більшість у Норвегії підтримала посилення правил керування електросамокатами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.
Більшість у Стортингу, що складається з Лейбористської партії, Центристської партії, "Червоних" та Партії зелених, підтримала у парламентському комітеті з питань транспорту законопроєкт про посилення правил щодо електросамокатів.
Серед іншого, він передбачає, що місцева влада зможе заборонити їзду на електросамокатах на тротуарах.
Пропонується також підвищити вікове обмеження для використання електросамокатів у Норвегії до 15 років.
Очікується, що питання буде розглядатися в парламенті Норвегії у січні.
Париж став першою столицею у Європі, де за результатами референдуму прокатні електросамокати опинились під забороною.
У чеській Празі також заборонять прокатні електросамокати з січня 2026 року.
