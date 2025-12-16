У Норвегії готуються посилити правила їзди на електросамокатах

Парламентська більшість у Норвегії підтримала посилення правил керування електросамокатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Більшість у Стортингу, що складається з Лейбористської партії, Центристської партії, "Червоних" та Партії зелених, підтримала у парламентському комітеті з питань транспорту законопроєкт про посилення правил щодо електросамокатів.

Серед іншого, він передбачає, що місцева влада зможе заборонити їзду на електросамокатах на тротуарах.

Пропонується також підвищити вікове обмеження для використання електросамокатів у Норвегії до 15 років.

Очікується, що питання буде розглядатися в парламенті Норвегії у січні.

Париж став першою столицею у Європі, де за результатами референдуму прокатні електросамокати опинились під забороною.

У чеській Празі також заборонять прокатні електросамокати з січня 2026 року.

