В Норвегии готовятся ужесточить правила езды на электросамокатах

Парламентское большинство в Норвегии поддержало ужесточение правил управления электросамокатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Большинство в Стортинге, состоящее из Лейбористской партии, Центристской партии, "Красных" и Партии зеленых, поддержала в парламентском комитете по вопросам транспорта законопроект об ужесточении правил в отношении электросамокатов.

Среди прочего, он предусматривает, что местные власти смогут запретить езду на электросамокатах по тротуарам.

Предлагается также повысить возрастное ограничение для использования электросамокатов в Норвегии до 15 лет.

Ожидается, что вопрос будет рассматриваться в парламенте Норвегии в январе.

Париж стал первой столицей в Европе, где по результатам референдума прокатные электросамокаты оказались под запретом.

В чешской Праге также запретят прокатные электросамокаты с января 2026 года.

