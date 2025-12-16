Кошта запросив Зеленського на саміт лідерів ЄС в Брюссель, але той не приїде

Президент Європейської ради Антоніу Кошта надіслав запрошення президентові України Володимиру Зеленському взяти участь у обговоренні українських питань на засіданні Європейської ради 18 грудня, але український президент скоріш за все підключиться до дискусії за відеозв’язком.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний з процесом організації саміту лідерів Євросоюзу.

Зеленського запросили на Європейську раду 18 грудня, але його візит скоріш за все не відбудеться: український президент візьме участь у засіданні дистанційно.

"Президент Кошта надіслав президентові Зеленському запрошення приїхати в Брюссель і взяти участь у засіданні Європейської ради цього тижня. Наразі ми очікуємо, що він доєднається до дискусії за відеозв’язком, і це ще має бути підтверджено", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Він уточнив, що Зеленський скоріш за все не буде присутній особисто "через логістичні питання".

"Наші команди перебувають на зв’язку", – додав європосадовець.

За інформацією "Європейської правди", українська сторона не налаштована на візит у Брюссель, у тому числі через брак позитивних очікувань від саміту.

Варто наголосити, що президент Зеленський висловив сподівання, що грудневий саміт Європейської ради ухвалить важливі рішення щодо підтримки України. 16 грудня він повідомив, що Україна розраховує повністю використати 210 млрд євро заморожених російських активів у ЄС протягом кількох років – для того, щоб перекрити невідкладні фінансові потреби.

Як повідомляла "Європейська правда", на засіданні Європейської ради 18-19 грудня лідери ЄС повинні прийняти рішення щодо фінансування України у 2026-27 роках, зокрема, щодо використання з цією метою заморожених у Європі (переважно у юрисдикції Бельгії) активів Росії. Проте переговори щодо заморожених активів затягнулися через вимогу Бельгії надати їй гарантії від держав ЄС на випадок, якщо гроші треба буде повернути.

Тим часом депутати Європарламенту готуються проголосувати за пропозицію про надання Україні "репараційної позики" на пленарному засіданні в січні 2026 року.

