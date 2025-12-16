Кошта пригласил Зеленского на саммит лидеров ЕС в Брюссель, но тот не приедет

Президент Европейского совета Антониу Кошта направил приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в обсуждении украинских вопросов на заседании Европейского совета 18 декабря, но украинский президент, скорее всего, подключится к дискуссии по видеосвязи.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, осведомленный с процессом организации саммита лидеров Евросоюза.



Зеленского пригласили на Европейский совет 18 декабря, но его визит, скорее всего, не состоится.



"Президент Кошта направил президенту Зеленскому приглашение приехать в Брюссель и принять участие в заседании Европейского совета на этой неделе. Сейчас мы ожидаем, что он присоединится к дискуссии по видеосвязи, и это еще должно быть подтверждено", – сообщил собеседник "Европейской правды".



Он уточнил, что Зеленский, скорее всего, не будет присутствовать лично "из-за логистических вопросов".



"Наши команды находятся на связи", – добавил еврочиновник.



По информации "Европейской правды", украинская сторона не настроена на визит в Брюссель, в том числе из-за недостатка позитивных ожиданий от саммита.

Стоит отметить, что президент Зеленский выразил надежду, что декабрьский саммит Европейского совета примет важные решения по поддержке Украины. 16 декабря он сообщил, что Украина рассчитывает полностью использовать 210 млрд евро замороженных российских активов в ЕС в течение нескольких лет – для того, чтобы перекрыть неотложные финансовые потребности.



Как сообщала "Европейская правда", на заседании Европейского совета 18-19 декабря лидеры ЕС должны принять решение относительно финансирования Украины в 2026-27 годах, в частности, относительно использования с этой целью замороженных в Европе (преимущественно в юрисдикции Бельгии) активов России. Однако переговоры относительно замороженных активов затянулись из-за требования Бельгии предоставить ей гарантии от государств ЕС на случай, если деньги надо будет вернуть.



Тем временем депутаты Европарламента готовятся проголосовать за предложение о предоставлении Украине "репарационного займа" на пленарном заседании в январе 2026 года.



