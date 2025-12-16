У Латвії закрили доступ до низки сайтів з російською пропагандою

В Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення закрити доступ ще до десяти сайтів, що поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У повідомленні NEPLP йдеться, що рада отримала лист від іншої компетентної установи державного управління з результатами перевірки сайтів ostrogozhskinfo.ru, svoi36.ru, gorcom36.ru, bloknot-voronezh.ru, riavrn.ru, opvo36.ru, tv-gubernia.ru, тимрегион.рф, zttim.ru і kubkprf.ru, а також з виявленою на цих сайтах інформацією.

У листі зазначається, що контент, який поширюється на цих сайтах, суперечить інтересам безпеки інформаційного простору Латвії та національній безпеці.

На них публікується однобічна і тенденційна інформація про війну Росії в Україні, постійно забезпечується інформаційна підтримка кампаній з вербування контрактних військовослужбовців, а також заходів російських держустанов, громадських організацій і жителів на підтримку військовослужбовців, які воюють на боці Росії в Україні.

Поширення подібного контенту може негативно вплинути на згуртованість латвійського суспільства, міжетнічні відносини, розуміння цінностей, а також на солідарність і підтримку Латвійської держави щодо України, її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент вивчає можливість заборони доступу до російських пропагандистських вебсайтів зі своєї ІТ-інфраструктури.

Нагадаємо, у Латвії головреда пропагандистського Sputnik засудили до 2 років в'язниці за порушення санкцій.

А країни "Групи семи" запевнили, що бачать спроби Росії маніпулювати громадською думкою на Заході через свого пропагандистського мовника RT.