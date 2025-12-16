В Латвии закрыли доступ к ряду сайтов с российской пропагандой

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение закрыть доступ еще к десяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В сообщении NEPLP говорится, что совет получил письмо от другого компетентного органа государственного управления с результатами проверки сайтов ostrogozhskinfo.ru, svoi36.ru, gorcom36.ru, bloknot-voronezh.ru, riavrn.ru, opvo36.ru, tv-gubernia.ru, тимрегион. рф, zttim.ru и kubkprf.ru, а также с обнаруженной на этих сайтах информацией.

В письме отмечается, что контент, распространяемый на этих сайтах, противоречит интересам безопасности информационного пространства Латвии и национальной безопасности.

На них публикуется односторонняя и тенденциозная информация о войне России в Украине, постоянно обеспечивается информационная поддержка кампаний по вербовке контрактных военнослужащих, а также мероприятий российских госучреждений, общественных организаций и жителей в поддержку военнослужащих, воюющих на стороне России в Украине.

Распространение подобного контента может негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвийского государства в отношении Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Европейский парламент изучает возможность запрета доступа к российским пропагандистским веб-сайтам из своей ИТ-инфраструктуры.

Напомним, в Латвии главреда пропагандистского Sputnik приговорили к 2 годам тюрьмы за нарушение санкций.

А страны "Группы семи" заверили, что видят попытки России манипулировать общественным мнением на Западе через своего пропагандистского вещателя RT.