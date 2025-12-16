Кіпр поскаржився в ООН на сотні порушень повітряного й морського простору Туреччиною

Представництво Кіпру при ООН направило до Ради безпеки лист, в якому засуджує порушення свого повітряного простору та територіальних вод з боку Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

У листі, який Кіпр передав членам Ради безпеки ООН, повідомляється, що в липні та серпні було зафіксовано 328 порушень повітряного простору острова та 16 порушень його територіальних вод з боку Туреччини.

Згідно з листом, 93 з цих порушень повітряного простору були здійснені турецькими безпілотними військовими літаками, а ще 56 – "озброєними військовими винищувачами".

У листі також зазначається, що ці дії є "черговим явним порушенням суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Кіпру" і відображають "звичне відверте нехтування Туреччиною Статутом ООН та міжнародним правом".

Крім того, Кіпр повідомив про "незаконне використання закритих портів і аеропортів" на острові, маючи на увазі продовження експлуатації аеропорту Еркан (Тимбу) та портів Фамагуста і Кіренія, розташованих у північній частині острова, яка контролюється Туреччиною.

Середземноморський острів Кіпр фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією.

На півночі Кіпру утворилась Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина. Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.