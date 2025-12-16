Кипр пожаловался в ООН на сотни нарушений воздушного и морского пространства Турцией

Представительство Кипра при ООН направило в Совет безопасности письмо, в котором осуждает нарушение своего воздушного пространства и территориальных вод со стороны Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

В письме, которое Кипр передал членам Совета безопасности ООН, сообщается, что в июле и августе было зафиксировано 328 нарушений воздушного пространства острова и 16 нарушений его территориальных вод со стороны Турции.

Согласно письму, 93 из этих нарушений воздушного пространства были совершены турецкими беспилотными военными самолетами, а еще 56 – "вооруженными военными истребителями".

В письме также отмечается, что эти действия являются "очередным явным нарушением суверенитета, независимости и территориальной целостности Кипра" и отражают "привычное откровенное пренебрежение Турцией Уставом ООН и международным правом".

Кроме того, Кипр сообщил о "незаконном использовании закрытых портов и аэропортов" на острове, имея в виду продолжение эксплуатации аэропорта Эркан (Тимбу) и портов Фамагуста и Кирения, расположенных на северной части острова, которая контролируется Турцией.

Средиземноморский остров Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией.

На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция. В настоящее время существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и патрулируется ООН.

В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.